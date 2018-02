Exposição destaca face sombria de Cubatão

Uma exposição aberta nesta terça-feira em São Paulo mostra imagens de Cubatão, cidade de grande atividade industrial na Baixada Santista, vistas sob o olhar do fotógrafo Bob Wolfenson. A mostra A Caminho do Mar - em cartaz na Galeria Millan, na capital paulista - é uma espécie de homenagem de Wolfenson a Cubatão, cidade pela qual o fotógrafo costumava passar com os pais de carro a caminho do litoral. "O grande formato, tanto do negativo 20 cm por 25 cm como das ampliações, aponta nesse sentido, frisando a cena, carregando-a de detalhes não vistos a olho nu", afirma Wolfenson. A mostra, que vai até o dia 6 de outubro, apresenta 16 imagens - seis em grande escala, impressas em policarbonato, e dez caixas de luz. No ano passado, Cubatão foi considerada uma das 35 cidades mais poluídas do planeta em um estudo divulgado por uma organização ambiental americana, o Instituto Blacksmith. Estima-se que metade dos habitantes de Cubatão sofria de problemas respiratórios no início dessa década de 80, quando a cidade registrou taxas recordes de mortalidade infantil - que equivaliam ao dobro da média brasileira, segundo a entidade. Apesar disso, segundo o Instituto Blacksmith, a cidade da Baixada Santista viveu "reformas progressivas" nos últimos 15 anos, que amenizaram o problema e garantiram que ela escapasse de figurar entre as dez mais poluídas do mundo neste estudo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.