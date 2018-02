Exposição de Salvador Dalí é o destaque cultural do fim de semana em SP

Este é o último fim de semana para conferir de perto a exposição de Salvador Dalí no Tomie Ohtake, na zona oeste de São Paulo. A mostra distribui senhas para visitação. Como os ingressos são agendados para o dia, é preferível chegar mais cedo. O Instituto aconselha estar lá até as 10h. Além da exposição do artista espanhol surrealista, a capital paulista tem ainda outros destaques como a estreia do musical 'Noviças Rebeldes' e o filme Whiplash.

Salvador Dalí no Tomie Ohtake

O número de visitantes ainda não foi divulgado pelo Instituto, que prefere contabilizar o público quando a mostra chegar ao fim. Mas, mesmo sem o balanço oficial, as filas deste começo de ano são uma boa demonstração de que artista surrealista representa um saldo positivo logo no início de 2015. As horas de espera, segundo a assessoria de imprensa, são para a retirada de senha, necessária para entrar na exposição. Assim que o visitante recebe sua senha, a entrada para as salas que abrigam as 218 obras do artista está liberada. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª) Grátis. Até dom. (11).

Castelo Rá-Tim-Bum no MIS

Com um esquema de horário parecido com o do Tomie Ohtake, a dica é chegar cedo. Às terças, por exemplo, os bilhetes esgotam antes do almoço. O MIS sugere ir às quartas e quintas. Excepcionalmente, nas próximas segundas-feiras (12/1 e 19/1), o museu abrirá com ingressos vendidos online. MI. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 10h/21h (sáb., 9h/23h; dom., 9h/20h). R$ 10 (3ª grátis). Até 25/1.

Mafalda

A mostra do cartunista Quino não tem registrado muitas filas, mas a visita costuma ficar mais concorrida nos fins de semana. A organização sugere ir à exposição durante a semana no horário da manhã. Praça das Artes. Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. 9h/20h. Grátis. Até 28/2.