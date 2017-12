Exposição de Rodin é prorrogada até janeiro no Masp A exposição "Rodin: Do Ateliê ao Museu - Fotografias e Esculturas", com 194 imagens fotográficas originais que retratam o processo criativo do artista francês em seu ateliê, de 1880 a 1917, foi prorrogada até o dia 03 de janeiro no Museu de Arte de São Paulo (Masp). A mostra, que tem público médio diário de 2,3 mil visitantes, terminaria ontem. Cerca de 90 mil pessoas já visitaram a exposição.