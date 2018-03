Exposição de fotos na Escócia mostra a Índia do século 19

O museu National Portrait Gallery da Escócia marca os 60 anos da independência da Índia com uma exposição de fotos tiradas no país no século 19. Os trabalhos foram selecionados no arquivo da galeria e visam mostrar as primeiras experiências dos britânicos com fotografia na Índia e analisar como a popularização da fotografia na metade do século 19 permitiu mostrar na Grã-Bretanha as várias faces do país desconhecido. "Devido às dificuldades no trabalho com os primeiros processos fotográficos em um ambiente tropical, os primeiros fotógrafos amadores e comerciais na Índia do século 19 produziram uma obra espantosamente sofisticada", disse John Falconer, curador convidado da exposição e curador de Fotografias na Biblioteca Britânica. A exposição é uma mistura de ampliações montadas e álbuns fotográficos originais, que trazem uma variedade de assuntos e fotos tiradas em vários locais da Índia. Pela primeira vez existia um meio disponível que permitia que artistas conduzissem diretamente um senso da longa história e diversidade das civilizações do subcontinente, segundo a National Portrait Gallery da Escócia. Os gêneros mostrados na exposição variam de fotografia de campo, a fotografias de pesquisa e retratos. Abrindo a exposição está um grupo raro de fotografias de indianos que foram à Escócia por volta da década de 1840. Estas fotos foram tiradas pelos pioneiros David Octavius Hill e Robert Adamson. Outras imagens foram feitas por profissionais da época e amadores que trabalhavam na Índia a partir da década de 1850, como John Murray, Eugene Clutterbuck Impey e Samuel Bourne. Apesar de trabalharem em um ambiente complicado em termos técnicos, nos trópicos, estes primeiros amadores da fotografia conseguiram produzir uma obra de qualidade artística e grande importância histórica. A exposição fica em cartaz até 30 de setembro, em Edimburgo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.