Exposição de Edouard Manet em Londres tem horários ampliados

A galeria ficará aberta até as 23h às sextas e sábados para receber a multidão esperada, e a Academia está organizando visitas "exclusivas" nas noites de domingo, em março e abril, para permitir uma observação mais tranquila.

Esses ingressos, que incluem bebida e orientação de um guia, vão custar 30 libras (47 dólares), o dobro do valor normal. A exposição vai até 14 de abril.

A mesma exposição já foi apresentada no ano passado no Museu de Arte de Toledo, nos Estados Unidos. O curador da mostra, Lawrence Nichols, disse que é pouco importante tentar situar Manet na história da arte europeia. Há quem o veja como o inventor da arte moderna, ou como a ponte entre realismo e impressionismo.

"Se ele foi o pai da arte moderna? Foi o primeiro impressionista? Minha resposta a você é que ele foi um individual criativo, talentoso e autoconfiante", disse ele à Reuters durante uma apresentação da exposição para jornalistas.

"Cezanne o adorava, Picasso o adorava. Ele sabia quem ele era. Estou bastante convencido de que muitos artistas vão vir a esta exposição nas próximas 12 semanas e igualmente irão reagir ao talento desse homem", acrescentou o curador.

Mais de 50 pinturas adornam as paredes da galeria principal da Academia, revelando o gosto de Manet pelo preto, o branco, o cinza e os azuis pálidos, em forte contraste com as cores vivas dos impressionistas subsequentes.

Ele retratou a sociedade parisiense e o mundo ao seu redor, misturando a pintura de gênero com o retrato, e tendo excepcional êxito em capturar uma era de transição.

(Reportagem de Mike Collett-White)