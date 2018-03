Exposição de cartas acaba com privacidade de J.D.Salinger

O silêncio e a privacidade que caracterizaram a vida do escritor J.D. Salinger foram rompidos em Nova York com a exposição das cartas que durante anos o escritor trocou com um de seus amigos mais íntimos.

Jerome David Salinger (1919-2010) defendeu em vida sua intimidade guardada a sete chaves. Mas agora, quase dois meses após sua morte, o Museu e Biblioteca Morgan de Manhattan divulga as peculiaridades que marcaram a vida do escritor com uma exposição que certamente o deixaria furioso, chamada "O Apanhador no Campo de Centeio", mesmo nome de sua obra mais famosa.

"Salinger odiaria essa mostra. Ele detestaria e ficaria muito incomodado", afirmou hoje à Agência Efe o responsável de textos históricos da instituição, Declan Kelly, sobre a exibição de cartas do autor, as quais refletem a complicada personalidade de alguém que viveu 40 anos no ostracismo.

A Morgan reuniu quatro das dez mensagens que possui, trocadas entre Salinger e Michael Mitchell um de seus vizinhos durante anos. Mitchell foi quem desenhou a capa da primeira edição da conhecida obra "O Apanhador..." e quem, junto a sua esposa Bet, o romancista define como "os amigos mais próximos" que tinha.

"Guardamos as cartas enquanto Salinger estava vivo para respeitar sua intimidade, mas agora não há motivo para não compartilhá-las. É um tributo a um dos grandes autores norte-americanos", explicou Kelly sobre os textos doados à Morgan em 1998.

Essas quatro cartas, enviadas entre 1951 e 1969, são expostas a partir de hoje até o dia 11 de abril, enquanto as seis outras serão exibidas de 13 de abril a 9 de maio.

A instituição cultural elegeu esse lugar para a mostra pela "grande importância" que têm os escritos de Salinger, segundo Kelly. Em sua opinião, são textos que mostram "muitas faces da personalidade" do escritor e que ajudarão os fãs e pesquisadores a entender um "homem complicado".

"É divertido ver que o 'eu' literário de Holden Cualfield, protagonista de 'O Apanhador no Campo de Centeio', é bastante similar ao tom que Salinger utiliza, em particular em suas primeiras cartas", disse Kelly.

Na carta, Salinger conta a seu amigo como na viagem a Londres bebeu algumas taças com uma modelo da revista "Vogue" e como, já na capital britânica, conheceu os atores Lawrence Olivier, "uma pessoa muito simpática", e a "encantadora" Vivien Leigh em uma festa na qual debateram sobre Franz Kafka.

Além disso, Salinger encontra espaço para falar de amor. Em sua terceira carta, de 27 de dezembro de 1966, escreve: "você não pode apagar facilmente uma pessoa de sua vida" logo que acaba uma relação ou para expressar sua preocupação sobre sua criatividade.

"Tenho muitas coisas escritas de que gosto, mas, Deus meu, estou tão devagar e tenho tantas dúvidas", reconhece Salinger nessa carta, em textos por vezes escritos à mão e em outras datilografados.

As cartas, segundo Kelly, são "muito reveladoras porque nos explicam muito do que Salinger estava fazendo durante o tempo em que se sabia muito pouco sobre ele, depois que deixaria Nova York em 1953 e se confinaria em Connecticut".

"Nelas se vê que a escolha de uma vida solitária foi feita porque Salinger precisava de tempo para refletir", relatou Kelly

Salinger fala também a Mitchell sobre temas tão variados como o casamento ou a paternidade e expressa sua "raiva sobre as intromissões em sua vida privada", explicou Kelly.

Segundo ele, "nas últimas cartas é possível observar um estado de ânimo mais apagado" de Salinger.

Após anos de correspondências, o escritor terminou a amizade depois que o amigo lhe pediu uma cópia autografada da primeira edição de "O Apanhador no Campo de Centeio".