Exposição de Berlim conta a história da época em que Bowie gravou 'Heroes'

Chegando de Los Angeles em 1976, exausto de suas travessuras como "Ziggy Stardust" e outras personagens de palco, ele abandonou as roupas glamourosas do rock e o cabelo comprido por uma vida mais discreta documentada na exibição Berlim Martin Gropius Bau, uma versão ampliada da exposição que quebrou recordes de bilheteria no Victoria & Albert Museum, em Londres.

"Se as pessoas o vissem em um bar em Berlim elas simplesmente diriam: 'E daí, eu também toco em uma banda'. Bowie gostava disso, não havia fãs gritando e ele não foi tratado como uma estrela", lembra Peter Radszuhn, que trabalhou no Hansa Studios, em Berlim, onde Bowie gravou, e agora é diretor de música na Rádio Eins, de Berlim.

Conforme mostram as fotos em exibição, Bowie estava revivendo a vida boêmia de Berlim antes da guerra, descrita por seu amigo Christopher Isherwood em livros que inspirariam o musical "Cabaret".

Fascinado pelas pinturas intensas e o cinema do expressionismo alemão, o teatro de Bertolt Brecht e a paisagem de Guerra Fria na cidade, ele e seu colaborador Brian Eno produziram os sons de Krautrock, com algumas das faixas mais interpretadas por Bowie, bem como algumas músicas menos famosas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A era Berlim foi tão influente que Bowie descreveu os discos que fez na cidade como "meu DNA".