Exposição de arte reúne quarteto novato em SP A arte reúne quatro jovens artistas que se expressam por meio de técnicas distintas no Espaço Cultural Citi, na Avenida Paulista. Luciana Maas, 23 anos, pintora; Frank Urben, 26 anos, fotógrafo; Manu Maltez, 30 anos, desenhista; e Luiz Martins, 37 anos, escultor, são os protagonistas da exposição "Caminhos da Arte: Quatro Jovens Artistas", em cartaz a partir de hoje. A escolha do quarteto foi feita pelo crítico de arte Jacob Klintowitz, também curador do projeto. ?É uma oportunidade para o artista que não tinha como mostrar a sua arte. Afinal, o custo de uma exposição é muito elevado. Jovens como esses, que ainda não são conhecidos, não têm como escoar a produção no mercado. A exposição é uma boa chance para isso.? Na mostra Caminhos da Arte, o quarteto novato Luciana, Maltez, Urben e Martins expõe as criações no espaço que - atravessando o prédio do Cultural Citi - liga a Avenida Paulista à Alameda Santos. O local é visitado mensalmente por cerca de 50 mil pessoas. As informações são do Jornal da Tarde.