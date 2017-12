Exposição 'David Bowie' terá venda antecipada de ingressos

Os ingressos para a aguardada exposição David Bowie começam a ser vendidos no dia 2 de janeiro pela internet. Nesse primeiro momento, a venda antecipada será apenas pelo site www.ingressorapido.com.br, com valor único de R$ 25. A partir do dia 31 de janeiro, às 13h, os ingressos também podem ser comprados na recepção MIS por R$ 10. A mostra fica em cartaz no MIS - entre os dias 31 de janeiro e 20 de abril de 2014.

Sucesso total em Londres, a mostra, organizada pelo Victoria and Albert Museum, é a primeira retrospectiva internacional sobre a carreira do artista britânico e traz cerca de 300 itens relacionados a Bowie. Além de set lists, letras de músicas, manuscritos, instrumentos e desenhos, a verão brasileira inclui 47 figurinos, trechos de filmes e shows ao vivo, videoclipes e fotografias. Organizada tematicamente, o público fará uma viagem por meio de inúmeros personagens de Bowie e performances lendárias, destacando suas influências artísticas e suas experiências com o surrealismo, o expressionismo alemão, a mímica e o teatro Kabuki.

EXPOSIÇÃO DAVID BOWIE

MIS. Avenida Europa, 158, Jardim Europa, 2117 4777.

3ª a 6ª, 12 h às 21 h; sáb., dom. e feriados, 11 h às 21 h.

Ingresso a partir de 2 de janeiro u pelo site www.ingressorapido.com.br (R$ 25).

E, a partir de 31 janeiro, na recepção do MIS (R$ 10)

www.mis-sp.org.br