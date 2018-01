Exposição conta tudo sobre o fio de cabelo Deixe a chapinha e os reparadores de pontas de lado e vá fazer uma viagem pelo mundo dos cabelos no Sesc Pompéia. O Brasil recebe a partir desta quarta, 7, a exposição internacional Decifrando o Cabelo, projeto do museu La Villette, de Paris, que já foi vista por mais de 1,4 milhão de pessoas desde a estréia na França, em 2001. Mas não é porque a proposta é decifrar o fio de cabelo que o visitante - especialmente as mulheres, claro - vai encontrar respostas para dúvidas cruéis, por exemplo, como conseguir que a escova definitiva seja mesmo definitiva ou como domar o volume em dias especialmente úmidos. Longe disso, o que a exposição propõe é um circuito onde todos os aspectos das melenas são abordados, científicos e culturais. "Tudo começou a partir de um documentário sobre cabelos que a L?Oréal produziu. História Desse encontro surgiram várias perguntas sobre o cabelo, então resolvemos procurar o diretor da Cité des Sciences e falar sobre a história dos cabelos", conta a diretora de Comunicação Científica da L?Oréal, Patrícia Pineau, representante da empresa que organizou a exposição ao lado do La Villette. "Ele achou a idéia interessante e decidimos transformar na Exposição Decifrando o Cabelo, que se tornou a mostra de maior sucesso produzida pela Cite." Decifrando o Cabelo usa, então, boa parte do resultado das pesquisas da L?Oréal, gigante mundial da indústria cosmética São documentários, painéis e instalações interativas sobre o tema, distribuídos em 600 metros quadrados e divididos em quatro etapas. Na primeira, são explicados todos os aspectos de composição dos cabelos - numa das instalações, é possível ver um fio de cabelo aumentado mil vezes. Depois, o visitante mergulha na indústria do cabelo, nas pesquisas sobre xampus, sprays, tintas e toda a sorte de potinhos incríveis de se ter na prateleira do banheiro. Na terceira parte, chamada de "o salão das metamorfoses", o cabelo é associado à arte, por meio da exposição de penteados mais do que criativos. Ali, também é possível se ver num monitor com diferentes modelos de corte e cores diversas - é sair do Sesc Pompéia diretamente para o salão No final, a história do cabelo, como vetor de transformações culturais, é contada por meio de imagens e músicas. Todas as pessoas Patrícia Pineau ressalta que o sucesso da exposição está no seu caráter universal. Com um tema banal à primeira vista, a mostra conquista o visitante quando usa ciência - destilada em belas instalações, é verdade - para falar sobre a relação de amor e ódio que costumamos manter com nossas melenas. "O sucesso da exposição é exatamente pela sua capacidade de atingir todas as pessoas, independentemente do sexo ou idade. É uma exposição para a família", observa ela, que aproveita para dar uma dica: "Para o público, a parte mais atrativa é o salão das metamorfoses onde a pessoa se transforme diante de uma tela de computador. Pessoalmente, gosto do módulo que nos leva ao interior do fio de cabelo." Decifrando o Cabelo. Galpão do Sesc Pompéia. Rua Clélia, 93, telefone (11) 3871-7700. 3.ª a sáb., 9h30 às 20h; sáb. e dom., até 19h30. Grátis. Até 1.º/5