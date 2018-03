Exposição com cartazes de Miró aborda lado social e político do artista

BARCELONA (EFE) - A exposição "Joan Miró. Carteles de un Tiempo, de un País" relata através de cartazes e desenhos todo o comprometimento social, intelectual e político do artista espanhol com a sociedade de seu tempo.

A mostra poderá ser vista no Museu de História da Catalunha, em Barcelona, até março de 2012. Como detalha o diretor Agustí Alcoberro, esse evento irá complementar a macro exposição da Fundação Miró, que vai destacar um lado mais comprometido das pinturas de Miró. Posteriormente, essa grande exposição viajará até Washington.

A exposição do Museu de História da Catalunha percorre inúmeras fases do artista, começando no ano de 1919 com a pintura que Miró fez para a revista literária L'Instant, que não chegou a ser impressa. A mostra acompanha um dos momentos mais vivos do artista, tanto do ponto de vista ético e político quanto do puramente artístico, apresentando a maquete do selo "Aidez l'Espagne" (1937).

Deste mesmo período se destaca o cartaz "Femme Et Chien devant la Lune" (1935), que Miró fez para arrecadar fundos para a revista vanguardista Síntesi.

A partir de 1966, com o cartaz em homenagem a Antonio Machado, e de 1968, com a celebração clandestina do 1º de Maio em Barcelona, Miró utiliza de maneira regular esta forma de expressão, que, como lembrou Alcoberro, "nunca foi considerada um gênero menor".

A criatividade dos cartazes de Miró teve seu momento mais intenso nos anos 70, coincidindo com o fim da ditadura espanhola e com os primeiros anos depois da morte do general Francisco Franco. Nessa época, os cartazes traziam reivindicações do direito à cultura e outros temas sociais.

Foi exatamente nessa década que Miró fez os cartazes das festas da Mercè de Barcelona (1968), do Congresso Jurídico Catalão (1971), da abertura e inauguração da Fundação Miró em Barcelona (1975-1976), além do conhecido "Volem l'Estatut" e o do Congresso de Cultura Catalã, ambos de 1977.

O curador da exposição, Xavier Antich, considera que o conjunto de cartazes "desfaz dois tópicos perigosos: a ideia de que a arte contemporânea vai à margem da sociedade, da política e da cultura, e a suposta ingenuidade e inocência de Miró, desmentidas por seu profundo conhecimento".

Para Antich, Miró sentia que "a responsabilidade cívica devia ser inerente ao artista". Neste sentido, Miró assumiu inúmeras iniciativas de apoio a diversas instituições e organismos internacionais de tipo humanitário.

Essa tendência do artista espanhol pode ser comprovada no desenho dos cartazes da Unesco para a aprovação da Convenção Internacional dos Direitos Humanos, submetida a votação em 1976, e o cartaz para Anistia Internacional, cuja venda foi destinada inteiramente para organização.