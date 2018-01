Exposição com artistas do Líbano e Brasil A Associação Cultural Brasil-Líbano abre nesta segunda-feira, 5, a exposição Brasil e Líbano Unidos pela Arte, que reúne obras de artistas libaneses e descendentes de libaneses no Brasil. A mostra será inaugurada nesta segunda, 5, às 19 horas, no Espaço Cultural 5.º Centenário da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo (Av. Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera) para convidados. A exposição permanecerá em cartaz, aberta ao público, desta terça até o dia 17, sempre das 10 às 17 horas. A solenidade de abertura contará com a presença do presidente da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, deputado Rodrigo Garcia. A entrada é franca.