Exposição celebra a década de 80 Para comemorar o lançamento de A Garota de Rosa-Shocking em DVD, um dos clássicos da comédia adolescente da década de 80, a 2001 realiza neste mês a Expo Retrô Anos 80, com consultoria de Claudia Fazzolari, crítica de arte e membro da associações Aica e ABCA. A mostra ocorre na filial da Sumaré (Av. Sumaré, 1.744) e apresenta os objetos mais icônicos do período e que ainda fazem parte do imaginário de milhares de pessoas. Além das atrações garimpadas para a exposição, que incluem brinquedos, livros, DVDs, roupas e objetos da época, a 2001 conta com o músico Marcelo Nova e o ex-atleta e medalhista Aurélio Miguel na realização do evento.