Exposição ‘Caymmi 100 anos’ promete experiência única

Com cuidados e curadoria de Stella Caymmi, neta de Dorival, o Centro Cultural Correios abre sábado, 19, a exposição Caymmi 100 Anos. A montagem vai até o dia 18 de setembro. O acervo será dividido em quatro partes: Linha do Tempo, Música, Vida Familiar e Rádio. Já na entrada, sua música estará separada em categorias: praieiras, folclóricas, sambas urbanos, postais da Bahia e mulheres. Os visitantes vão poder ouvi-las a bordo de uma jangada.

Para o sábado, está previsto um bate-papo com Stella, que vai falar a respeito da vida de seu avô, de suas histórias e de como surgiam suas canções. “Você sabe que essas coisas são como filhos. Você faz o ultrassom, mas nada se compara ao nascimento do bebê”, diz ela sobre sua euforia de pré-estreia. “Eu gosto de tanta coisa, mas se eu fosse destacar alguma, falaria das pinturas.” Sobre as músicas, Stella afirma: “Elas proporcionam uma experiência que abarca ou vai além da própria música, que tem uma força e ao mesmo tempo uma delicadeza na imagética, na experiência que suscita. O mar que ele canta tem cheiro, a gente chega a ver o vaivém das ondas, a gente se assusta com o temporal de História dos Pescadores assim como a gente se vê no lugar da noiva que espera seu pescador voltar. Ou ainda vê a saída dos pescadores na música de trabalho que é a Canção da Partida”.

Música e pintura, diz Stella, tinham o mesmo peso na vida de Caymmi. “A paixão pela música é tão avassaladora quanto pela pintura. E a afinidade incrível que ele tinha com os pintores de sua geração.”

CAYMMI 100 ANOS

Centro Cultural Correios. Av. São João, s/nº, 3227-9595. 3ª a dom., 11 h/ 17 h. Grátis. Até 7/9. Abertura sábado, 19, às 20 h.