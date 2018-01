Exposição apresenta trabalho de bordadeiras do Piauí No Piauí, no município de Dom Inocêncio, no chamado polígono da seca, um grande grupo de mulheres - quase mil - sustenta suas famílias em tempos difíceis com a venda dos bordados que realizam junto ao projeto Fundação Ruralista, instituição social criada em 1965 por iniciativa do padre Manuel Lira Parente, preocupado com as questões da região. "Quando ele chegou lá, Dom Inocêncio era apenas um lugarejo, não era nem cidade", conta Nilva Luz, animadora cultural do Sesc, instituição que vai apresentar a partir de sábado, em sua unidade de Pinheiros, a mostra especial Bordados da Caatinga - Mulheres Bordadeiras do Piauí. São obras de pura delicadeza - e mostrá-las agora em São Paulo é uma maneira de divulgar de maneira ampla o belo trabalho das mulheres, quem sabe, até mesmo chamar a atenção em termos comerciais para o projeto. "A fundação quer criar uma estrutura melhor para dar fluxo à sua grande produção. O objetivo da mostra é nesse sentido", diz Nilva, lembrando que, em 1983, o trabalho das bordadeiras já foi mostrado no Sesc Consolação e no Masp. Agora, no Sesc Pinheiros, será exibido um mostruário dos 30 mil bordados sobre tecido, todos eles peças utilitárias (e não de vestuário) trazidas do Piauí. A maioria dos bordados traz temas relacionados ao cenário da caatinga, principalmente representações de pássaros, da seca vegetação e de seus habitantes. "Mas há uma variação grande de obras, algumas com símbolos geométricos e grafismos", diz Nilva. O local da mostra também vai se tornar ponto-de-venda das peças - seus preços variam de R$ 10 a R$ 500. Além da exposição, o Sesc promoverá um ciclo de oficinas palestras e mostra de vídeo aberto ao público. Como destaque, a bordadeira Maria da Conceição Leal virá especialmente para ministrar oficina e o padre Parente fará palestra. Bordados da Caatinga - Mulheres Bordadeiras do Piauí. Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195, telefone 11-3095-9400. 3.ª a 6.ª, 13 h às 21h30; sáb. e dom., 10 h às 18h30. Até 8/4