Expomusic abre hoje para o público em São Paulo

Conhecida como a maior feira do segmento de música da América Latina, a Expomusic deste ano pega ?gancho? no fato de o presidente Lula ter aprovado o projeto de lei nº11.769 em agosto do ano passado, que prevê a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas brasileiras (há um prazo de três anos para implementação da lei). "Demos importância para a lei porque é bom para a educação das pessoas e para o mercado de música que só vem crescendo", diz Wanira Salles, gerente de negócios da Francal, promotora do evento.

"O Brasil peca no ensino. No Japão e nos Estados Unidos há musicalização presente desde a infância ", diz Tiago Della Vega. Por si só, Tiago é um personagem curioso que estará no evento. O músico brasileiro de 25 anos entrou para o Guinness, o Livro dos Recordes, como o guitarrista mais rápido do mundo. Ele detém hoje o recorde mundial de velocidade em notas de guitarra. Tiago tocou a música "O Voo do Besouro", versão para guitarra adaptada de uma outra versão executada ao piano por Sergey Rachmaninov, na velocidade de 320 bpm (batidas por minuto).

Um dos participantes de destaque da Expomusic, Tiago estará no estande da importadora Made in Brazil. Haverá ainda a presença de astros internacionais, entre eles o guitarrista Michael Angelo, o baixista e vocalista David Vicent (Evil D), e o músico e produtor Vernon Neilly. Além disso, NX Zero, Pitty, Lulu Santos também estarão presentes no evento, mas ainda sem horários definidos.

O evento é conhecido por proporcionar aos artistas o contato com produtos da indústria de instrumentos, áudio, iluminação e acessórios. E de hoje até domingo, o público poderá conhecer todas as novidades do setor, bem como aproveitar os workshops, os pocket shows e as sessões de autógrafos que compõem a vasta programação do evento. As informações são do Jornal da Tarde.

Expomusic 2009. De hoje até domingo. Das 13h às 21h. Expo Center Norte: Rua José Bernardo Pinto, 333. R$ 15.

Hoje e amanhã:

Michael Angelo (EUA): 16h e 18h30.

Ralf Jung (Alemanha): 16h e 19h.

Steve Mcnally (Canadá): 16h45 e 19h45.

Sábado:

Vernon Neilly (EUA): 18h.

Domingo:

Ralf Jung (Alemanha): 16h e 19h.

Steve Mcnally (Can.): 16h45 e 19h45