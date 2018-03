Tentar explicar o inexplicável é um dos exercícios mentais que conduzem à mentira, na pior das hipóteses ou, na melhor delas, num arroubo de humildade, nossa humanidade reconhece socraticamente saber que nada sabe, o que senta as bases da assimilação de novo conhecimento. Na tortuosidade de argumentos os políticos encobrem sua incompetência e declamam a propaganda daquilo que se transformará em promessas vãs. Desafortunadamente, nossa humanidade pena sob o peso dessa incompetência e das mentiras decorrentes. Simultaneamente há também quem se debruça sobre necessidades que ainda não foram resolvidas e que precisam de espírito criativo e gênio para ser superadas. Essas almas humanas são essenciais e tudo devemos a elas.

ÁRIES 21-3 a 20-4

Chegará o momento em que se tornará inevitável endurecer as atitudes e, assim, as negociações atuais parecerão desandar. Porém, você não deve enganar-se com as aparências, mas fazer o necessário para continuar em frente.]

TOURO 21-4 a 20-5

De acordo com os relacionamentos atuais da civilização, parece correto recorrer ao vale-tudo para se garantir a realização das pretensões e ambições. No mundo do espírito, na graça do coração, isso é inaceitável.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

O agradável e o desagradável se misturam simultaneamente em relacionamentos e situações. Sua alma está capacitada para navegar pela vida afora em dimensões contraditórias e, por isso, a condição atual deve promover progresso.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Este é um momento solitário ainda que não desprovido de pessoas ou personagens. É solitário porque sua alma não encontra a devida compreensão para o que sente e é constantemente pressionada a fazer o que não deseja.

LEÃO 22-7 a 22-8

As promessas entusiasmam, mas não realizam. O entusiasmo, quando devidamente transformado em esforço, multiplica-se e cria benefícios para as pessoas. Porém, isso é raro acontecer, normal é que tudo fique na promessa mesmo.

VIRGEM 23-8 a 22-9

Empreender um caminho novo seria agora um atrevimento que custaria muito, inclusive porque as tarefas pendentes são necessárias e requerem toda a sua atenção e boa disposição. Melhor recolher o espírito empreendedor.

LIBRA 23-9 a 22-10

A guinada da atualidade é inexorável e, por isso, melhor você aceitá-la e tomar as atitudes devidamente ousadas para acelerá-la. Haverá momentos tensos e difíceis no caminho, mas acontecem em nome de maior progresso.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

As certezas são transitórias, mas você terá de se agarrar a elas para continuar no caminho atual. Porém, é importante ter em mente a transitoriedade dos argumentos que você usa para se abrir passagem atualmente.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Na mesa de negociações você deve fazer somente as concessões que no futuro se converterão em prática, porque se forem apenas promessas, tudo desandará e as coisas serão mais difíceis para todos os envolvidos.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

A inflexibilidade parece correta, já que as negociações são duras, mas na prática dificultará o progresso ansiado. O objetivo é certo e legítimo, mas os instrumentos usados para conquistá-lo precisam de revisão.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

Você pode ocultar a realidade e maquiar tudo para que pareça melhor e aceitável. Porém, você não deve ocultar a verdade de si, você deve mantê-la consciente o tempo inteiro para não correr o risco de pisar na jaca.

PEIXES 20-2 a 20-3

As facilidades que a mentira cria no tempo presente vão se transformar inexoravelmente nas dificuldades de um futuro nada distante. Mentir serve apenas para protelar o inevitável, um ganho ilusório de tempo.