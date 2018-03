EXPERIMENTAL DE REPERTÓRIO NO MUNICIPAL HELIÓPOLIS ABRE ANO COM BARTÓK A hora de dar um "salto". Assim o maestro Isaac Karabtchevsky define o momento vivido pela Sinfônica de Heliópolis, que abre hoje à noite na Sala São Paulo sua temporada de 2012. "Partindo de um contexto específico, de uma ligação especial com uma comunidade carente, conquistamos um lugar especial e indiscutível na vida musical brasileira", diz ele. "E é hora de aprofundar nossa vocação, com uma temporada que ostente obras importantes e tenha a presença marcante de grandes solistas e regentes."