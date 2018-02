Experiência anterior no Tietê serviu de base A burocracia que envolve a realização de uma intervenção artística em local público é complexa e, no caso da obra Errante, de Héctor Zamora, dependeu de autorizações de órgãos do município e do Estado - este último, porque é o responsável pelos rios paulistanos. Mas, segundo o superintendente do Itaú Cultural, Eduardo Saron, a instituição já soube os caminhos a serem tomados porque se ancorou na experiência anterior com a obra do artista Eduardo Srur no Rio Tietê, em 2008. Na época, Srur instalou 20 esculturas infláveis, que remetiam a grandes garrafas PET coloridas (e que à noite ficavam acesas) numa extensão de 1,5 quilômetro do rio, entre as Pontes do Limão e da Casa Verde, na zona norte da cidade.