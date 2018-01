Expedição no Amazonas vira série e filme

Indicada a cinco prêmios Emmy este ano, a Globo, que é membro da Academia responsável pela escolha dos melhores da TV mundial, convidou o conselho da premiação a se reunir no Rio em 2015. E assim será.

A presença de Avenida Brasil na final do Emmy 2013 fez crescer ainda mais o interesse internacional sobre a saga de Carminha. Já vendido para 107 países, o folhetim mereceu atenção de distribuidores estrangeiros no estande da Globo na MipCom, feira de TV em Cannes, na segunda.

Também indicada por Lado a Lado (novela), O Brado Retumbante (comédia) e Como Aproveitar o Fim do Mundo (série), a Globo anuncia ser a TV com maior número de finalistas ao Emmy 2013, seguida pela britânica RSJ Films, com duas indicações.

E Fernanda Montenegro é finalista ao Emmy de atriz pelo telefilme Doce de Mãe, também da Globo, que reforça no mercado internacional a lembrança de sua indicação ao Oscar (em 1999, pelo filme Central do Brasil).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A HBO, também membro da academia que organiza o Emmy, emplacou uma indicação no Brasil, com Marcos Palmeira concorrendo a melhor ator por Mandrake.

Os atentados ao AfroReggae e as ameaças a José Júnior emprestam clima de escolta à 6.ª temporada da série Conexões Urbanas, que estreia dia 27, no Multishow. Essa safra foi gravado no meio do furacão vivido pela instituição.

Esther Góes encerra neste fim de semana a temporada de seu Coriolano, no Sesc Bom Retiro, e já acerta sua volta à TV em Milagres de Jesus, nova série da Record.

Por falar em Record, a emissora comemora a quarta vice-liderança sucessiva do Melhor do Brasil, de Rodrigo Faro, que disputa com Eliana nas tardes de domingo.