Exotismo com tragédia Dois diretores espanhóis, Enric Bach e Adriá Monès, assinam o documentário Domingo em Brazzaville, sobre a cidade do antigo Congo Belga que foi considerada a mais violenta do mundo em 2002. Mas eles não querem dar conta dessa violência, ou não querem fazer do seu filme somente o registro disso. Com base na figura de um radialista, escolhem o programa de rádio - e o dia de domingo - para resgatar um punhado de personagens muito curiosos.