'eXistenZ' abre retrospectiva de Cronenberg no CCBB

O segundo filme do dia será o curta-metragem "Câmera" (2000), produzido por Cronenberg em comemoração aos cinco anos do Festival de Cinema de Toronto, seguido pelo longa-metragem "Videodrome, a Síndrome do Vídeo" (1983), com James Woods e Deborah Harry em uma trama complexa que envolve imagens eletrônicas e sadomasoquismo. Já às 19h30, haverá uma palestra com Fábio Fernandes, professor do programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC-SP e do curso em pós-graduação lato sensu em Mídias Sociais da FAAP, abordando as questões de corpo e de identidade na filmografia de Cronenberg.

Outros destaques ao longo da programação, que termina em 2 de outubro, são os filmes "Scanners - Sua Mente Pode Destruir" (1981), um dos mais famosos realizados pelo diretor canadense, "A Mosca" (1986) e "Crash - Estranhos Prazeres" (1996). Entre os inéditos por aqui também estão "Fast Company" (1979), "Rabid" (1977), "Calafrios" (1975) e "Crimes of the Future" (1970). Até o fim da mostra haverá mais palestras, além do curso "As Imagens Estripadas: Dissecando David Cronenerg", ministrado pelo curador do festival, Tadeu Capistrano, professor de teoria da imagem da Escola de Belas Artes da UFRJ, com inscrições já encerradas. Mais informações em www.carneviva.com.

O Cinema em Carne Viva: David Cronenberg - Corpo, Imagem e Tecnologia - CCBB (Rua Álvares Penteado, 112 - Próximo às estações Sé e São Bento do metrô). Telefones: (11) 3113-3651 e 3113-3652. Site: www.bb.com.br. De hoje a 2 de outubro. Ingressos: R$ 4,00 (inteira) / R$ 2,00 (meia)