'Existe uma prostituta dentro de mim', afirma John Travolta

O ator americano John Travolta admite que gostou de "mudar de sexo" em seu último filme, no qual interpreta uma dona de casa louca por dança e música. "Existe uma prostituta dentro de mim", afirmou Travolta à revista alemã TV Movie. Ele diz que adorava chegar às filmagens disfarçado de mulher e provocar a equipe. "Só precisava mexer a bunda e os peitos e todos começavam a rir de mim", brinca o ator. Ele protagoniza a nova comédia musical Hairspray - Em Busca da Fama, que estréia nos cinemas no dia 28 de setembro. Protagonista de filmes como Pulp Fiction - Tempo de Violência e Be Cool - O Outro Nome do Jogo, Travolta diz que para dar vida a seu novo personagem, foi influenciado por divas de formas generosas do cinema, como Sophia Loren e Anita Ekberg. No entanto, segundo o ator, transformar-se em mulher era muito difícil, "uma tortura de quatro horas diárias de máscara", até o ponto em que "quando tinha que colocar as meias-calças, não tinha mais fôlego". John Travolta afirma que em seu próximo filme atuará com sua filha Ella Bleu, que "não só parece uma jovem Jane Fonda, mas tem seu talento natural". O ator diz ainda ter orgulho do fato de seus pais sempre terem tido certeza de que seria bem-sucedido: "Minha mãe me achava um gênio pelo simples fato de jogar o lixo na lixeira".