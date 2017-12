Exibição une crime e nudez em Londres; veja

Uma exposição em cartaz em Londres reúne pela primeira vez as quatro enigmáticas obras da série 'O Assassinato de Camden Town' do pintor britânico Walter Sickert, inspiradas no assassinato de uma jovem prostituta, em 1907. A exibição no Instituto de Arte Courtauld traz 25 nus do artista e explora a maneira realista como Sickert tratava o tema, além de sua fascinação pelos aspectos mais obscuros da vida urbana da época. Sickert, tido como um dos maiores pintores modernistas britânicos e um dos pioneiros do impressionismo na Inglaterra, é acusado pela escritora americana Patricia Cornwell no livro Retrato de um Assassino, de 2002, de ter sido o famoso assassino Jack, o Estripador. Na tentativa de provar que Sickert era mesmo o autor dos famosos assassinatos de cinco prostitutas em 1888, Cornwell teria investido milhões de seu próprio dinheiro contratando especialistas forenses, conhecedores de história da arte e comprando cerca de 30 quadros do artista. Ela chegou a destruir uma das pinturas em busca de pistas que ligassem Sickert aos crimes. Depois da investigação, a escritora concluiu: "Eu acredito 100% que o artista Walter Sickert era Jack, o Estripador". A afirmação, entretanto, foi vista com desdém por biógrafos de Sickert e especialistas. Em entrevista ao jornal The Guardian, o curador de uma grande exposição de obras do artista, Richard Shone, afirmou: "Sickert se interessava por música, teatro e o submundo, e brincava com esses temas como (o pintor francês) Degas, seu mentor. Ele sempre pintou a partir de fotografias e foi um dos primeiros artistas a fazê-lo". Algumas das cenas pintadas por Sickert, agora em exposição em Londres, colocavam o público de classe média da época na posição de voyeur, observando a vida da população mais pobre, o mundo de prostitutas, miseráveis e criminosos. Segundo especialistas, as pinceladas fortes de Sickert e seu estilo realista influenciaram uma vasta gama de artistas, incluindo Lucien Freud e Frank Auerbach. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.