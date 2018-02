Exibição de Madame Grès em Paris é ode à moda do drapeado

PARIS (Reuters) - Uma dobra é apenas uma dobra -- a não ser, é claro, que seu nome seja Madame Grès.

Para a celebrada estilista, que pregueou e drapeou o caminho de sua carreira de meio século no mundo da moda, a arte de dobrar tecidos meticulosamente sobre o corpo para criar formas esculpidas levaram a técnica a arte.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cerca de 80 criações da artista, que morreu em 1993, estão em exibição na capital francesa. A coleção, selecionada dos arquivos temporariamente fechados da Musée Galliera da moda, é a primeira retrospectiva dessa lendária parisiense cuja marca registrada é o turbante de angorá, e a quem estilistas da moda contemporânea devem muito.

Em um exemplo estonteante, seda em um laranja elétrico é drapeada em centenas de minúsculas dobraduras em três camadas, acentuadas com um laço marrom no vestido de 1977, que é ao mesmo tempo contemporâneo e clássico.

Em outra sala, sete vestidos brancos dos anos 1950 aos 1970 oferecem versatilidade dentro de um tema comum. Os vestidos variam de uma modesta simplicidade grega a um estilo de vanguarda.

No momento em que os desfiles da alta costura chegam ao fim em Paris -- a concorrência no universo da moda em que estilistas de ponta lutam para superar os rivais com crescente luxo e glamour -- a exposição oferece uma rara visão da estilista do século 20 para quem a simplicidade e a perfeição, mais do que a ostentação, foram os objetivos de uma vida.

"A perfeição é um dos objetivos que estou buscando", disse Grès certa vez. "Para que um vestido sobreviva de uma era para a próxima, ele deve ser marcado por uma extrema pureza."