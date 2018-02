Exército nega reprovação a Salve Jorge Criado por Marcelo Antonio Neves, coronel da Artilharia, um movimento na internet encontra eco em outros membros do Exército para reprovar sua retratação na novela Salve Jorge. "As demonstrações de deslealdade, desequilíbrio, petulância e falta de ação de comando dão aos expectadores (sic) a ideia que o nosso Exército é aquele saco de gatos...". Procurada pela coluna, a assessoria de imprensa do Exército informa que esta não é a posição do Exército, que sempre apoiou manifestações culturais. A Globo avisa que não tem conhecimento de críticas oficiais e reforça que "novelas são obras de ficção". "A liberdade de criação artística não interfere na parceria com o Exército", completa.