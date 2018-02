Executivos da Dow Jones recebem envelope com pó branco Diversos executivos da Dow Jones & Co, pertencente à News Corp, receberam envelopes contendo um pó branco, disse nesta quarta-feira um porta-voz da empresa. Não se sabe quantos nem quais os executivos que receberam os envelopes. Também se desconhece o tipo de pó enviado. Os envelopes foram mandados aos funcionários da Dow Jones e do The Wall Street Journal, ambos com sede em um prédio em Manhattan. A equipe de segurança do jornal está investigando o material, segundo informou o WSJ em seu site na Internet nesta quarta-feira. O Departamento de Polícia de Nova York ainda não tinha informações para divulgar sobre o caso. (Reportagem de Robert MacMillan)