Excesso de teoria

Ideais são lançados constantemente ao futuro pela nossa humanidade, mas poucas são as pessoas que evitam a dispersão e, arregaçando as mangas, se dedicam a concretizá-los. Pensar menos e fazer mais, este é o remédio para nossa civilização. No fundo, o mal que assola o mundo moderno, muita teoria e pouca prática, é o que se vê refletido nos governantes de países que aspiram a ser parte do Primeiro Mundo. Muitas promessas e nada de realizar o que se promete. Cada promessa que deixa de realizar-se é também um ideal que deixou de melhorar a realidade humana. Quando não há melhora certamente há piora também, porque é como se o mundo tivesse parado de andar. Tente você um dia só da vida teorizar menos e fazer mais. Confira o resultado.

ÁRIES 21-3 a 20-4

A ambição é legítima, não se pode chamá-la de virtuosa, mas é o combustível para se chegar lá. Entretanto, por não ser virtude, é enganosa, fazendo com que você despreze os aspectos menores que são imprescindíveis.

TOURO 21-4 a 20-5

Dá medo confiar em que as pessoas compreenderão o espírito do tempo, cooperando umas com as outras. Contudo, é imprescindível pousar um olho confiante nesse espírito, para incentivá-lo a germinar e desenvolver-se.

GÊMEOS 21-5 a 20-6

Preste mais atenção nos resultados a longo prazo do que nos imediatos, essa é a fórmula que ajudará você a não cair na armadilha da mentira, seduzindo com facilidades imediatas para mascarar a desgraça eterna.

CÂNCER 21-6 a 21-7

Com uma ajuda de

pessoas amigas, você chegaria muito mais longe do que contando apenas com seus recursos particulares, só que esse caminho você teria de compartilhar, e aí você esbarra no vício do egoísmo.

LEÃO 22-7 a 22-8

A grama do vizinho só parece verdejar mais porque sua alma decidiu desvalorizar o que possui para cobiçar o que falta. Você também possui recursos abundantes que outras pessoas cobiçam. Saia desse círculo viciado!

VIRGEM 23-8 a 22-9

As pessoas se aproximam umas das outras porque há um interesse em jogo, mesmo que elas não queiram reconhecê-lo. Para você conhecer o terreno que pisa, leve em conta esta realidade e considere o interesse que une você a elas.

LIBRA 23-9 a 22-10

As críticas são, paradoxalmente, um sinal de que o caminho é correto. Busque apoio em sua alma e não nas pessoas. Tome distância daquelas com que você se relaciona há tempo demais para aceitarem uma transformação.

ESCORPIÃO 23-10 a 21-11

Acontecem inúmeras oportunidades para você renovar-se, mas todas elas evocam medo, como se ele pudesse proteger sua alma do perigo. O que parece perigoso é, na verdade, a oportunidade de renovar-se.

SAGITÁRIO 22-11 a 21-12

Por mais medo que dê investir, é necessário que alguém dê o primeiro passo e, diante de

qualquer aventura, a alma sagitariana ficará sempre em primeiro lugar, sendo essa a sua real responsabilidade.

CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1

No momento atual, é mais importante trabalhar, negociar e agir do que importar-se com os resultados. Nossa humanidade ocidental comete o pecado de medir a prosperidade só pelos resultados, esquecendo a atividade.

AQUÁRIO 21-1 a 19-2

O medo é eterno companheiro, mas péssimo conselheiro. Você deve prestar-lhe atenção, mas nunca valorizá-lo a ponto de torná-lo seu guia. A estrela da prosperidade brilha mais alto, mas é necessário aceitá-la.

PEIXES 20-2 a 20-3

Meça as suas palavras para não cometer o equívoco de guerrear contra as pessoas com as quais você deveria cooperar para, juntas, conquistarem a verdadeira prosperidade, que se conjuga em plural e não em singular.