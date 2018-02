Excelência em imagens

ESPECIAL PARA O ESTADO

Nascida no fim do século 19, a revista National Geographic sempre trouxe em suas páginas imagens surpreendentes, lugares desconhecidos, conhecimento. Sonho de muitos fotógrafos, curiosidade de muitos leitores.

A National Geographic Brasil lança hoje, na Fnac Pinheiros, com palestra do jornalista Matthew Shirts - cronista do Caderno 2 - e redator-chefe da revista, o livro Mestres da Fotografia.

A bem da verdade, trata-se de uma publicação que apresenta quatro dos excelentes fotógrafos que mensalmente mapeiam a geografia do mundo: Steve McCurry, Michael Nichols, Michael Yamashita e David Doubilet. Quatro fotógrafos que resumem o conceito desta publicação que nasceu para mapear o mundo. Imagens de pessoas, animais, lugares e subaquáticas. Além das imagens, textos em que os fotógrafos contam como e por que se iniciaram na fotografia e, também, desvendam alguns mistérios ao relatar a história por trás da foto.

Imagens conhecidas que já fazem parte do nosso imaginário, como a da menina afegã com seus intrigantes olhos verdes, fotografada por Steve McCurry em 1984 num campo de refugiados - e reencontrada pelo fotógrafo 20 anos depois com o rosto marcado, mas com o olhar da mesma intensidade, e que espera possa sua imagem conseguir ajuda para construir escolas no Afeganistão - como as imagens dos gorilas-das-montanhas de Michael Nichols em 1980 em Ruanda, e mesmo as paisagens fantásticas da Ásia trazidas por Michael Yamashita ou ainda as fotos que desvendam o fundo do mar por Davis Doubilet.

Uma narrativa do mundo que mistura poesia e fotojornalismo, áreas de conflito e a plasticidade das fotografias submarinas. O encontro do homem com os animais, a apresentação de lugares muitas vezes inóspitos, mas nem por isso menos belos.

Fotografias que apresentam as inquietações de cada fotógrafo, cada um à sua maneira preocupado com o futuro do planeta. Como Steve McCurry, fotojornalista que sempre esteve em áreas de conflito como o Afeganistão, ou na cobertura de refugiados cambojanos na Tailândia, e também registrando a cultura da Índia e do Nepal, na busca de procurar entender o mundo e sua vida.

Já Michael Nichols, que ainda menino procurava criar refúgios num bosque perto de sua casa, acabou trazendo para a fotografia essa sua vontade de trabalhar para a preservação do meio ambiente, tentando por meio de suas imagens nos alertar para o esgotamento dos recursos naturais.

A mesma preocupação de David Doubilet, que conheceu o fundo do mar e começou a fotografá-lo ainda criança. Mas há também aqueles que são apenas curiosos, que querem conhecer o mundo, como aconteceu com Michael Yamashita, filho de japoneses, nascido nos Estados Unidos, que em busca de suas raízes registrou a cultura do Oriente.

São múltiplas narrativas, muitas imagens. Um aperitivo diante da quantidade profissionais que publicaram e continuam publicando na National Geographic.

MESTRES DA FOTOGRAFIA

Fnac. Pça. dos Omaguás, 34, 3579-2000. Hoje, com palestra de Matthew Shirts, às 19h30