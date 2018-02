Com Neymar, a mais notória exceção do momento, o assunto volta a ser discutido. Neymar é um fiapo. Não lhe falta só altura, falta largura e profundidade. Messi, a outra exceção indiscutível, pelo menos é troncudo. Neymar não tem nada que possa se chamar de tronco. Sua habilidade é enorme porque precisa compensar a falta de altura e a falta de tronco. Ele não era nem para ter se criado, o que dirá ser atleta. A grande esperança do futebol brasileiro nesta Copa América é uma anomalia sobre duas pernas. Finas.

Estou escrevendo antes de Argentina e Colômbia, sem saber se o Messi acabou com o jogo ou decepcionou de novo, como na estreia. Acho que o problema do Messi, que nunca jogou pela Argentina o que joga no Barcelona, começa no hino. Preste atenção na sua cara quando tocam o hino argentino. Ele não sabe o hino. Ele nem tenta fingir que está cantando, que mesmo longe da pátria não esqueceu a letra. Fica com uma expressão de visita.

E acaba jogando como visita, bem educadamente, não querendo parecer muito saliente na casa dos outros. Messi, na seleção argentina, é um jogador constrangido. Mas é claro que se ontem ele cantou o hino com fervor e acabou com o jogo eu retiro tudo o que disse.

Neymar e Messi são as duas principais estrelas em potencial desta Copa América. Dependendo do que fizerem, os que insistem que o tamanho importa voltam à carga, ou calam-se para sempre.