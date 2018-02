Exageros demais

- O pessoal exagera um pouco...

O "pessoal" - aí entendido como não apenas os contemporâneos e conterrâneos do grande Stanislaw como a humanidade em geral - tem mesmo uma tendência a exagerar. O exagero simplifica e aguça, tem mais graça, chama mais atenção - enfim, é compreensível. E deve ser tratado com a mesma tolerância com que o Stanislaw tratou os boatos do "pessoal" a respeito da sua sexualidade.

Tomemos como exemplos os exageros que dominam este fim de campanha, todos sobre o papel da imprensa nas eleições. De um lado o dos que dizem que a parcialidade da grande imprensa brasileira chegou a uma espécie de paroxismo com a perspectiva de uma vitória da Dilma com maioria no Congresso, e que há uma conspiração em curso dos grupos que controlam a mídia no País para evitar que isso aconteça. Do outro o dos que veem na vitória da Dilma com maioria uma ameaça à liberdade de pensamento e expressão no Brasil, ainda mais depois do que andou dizendo o Lula - comparado ao Mussolini como líder de uma ameaça populista à nossa democracia - sobre uma grande imprensa "oposicionista".

Dois exageros perfeitamente compreensíveis, como se vê. O pessoal só exagerou um pouco demais. É difícil imaginar as quatro ou cinco famílias supostamente donas do espaço publicitário no País reunidas para evitar a continuação de um governo que ampliou este espaço como nenhum outro. Já é difícil imaginar as tais famílias juntas por qualquer motivo. E alguém acredita que a Dilma, uma vez eleita, convocaria os barões da imprensa para, embaixo de um retrato do Duce de Garanhuns, ordenar que eles publicassem só o que o governo quer, sob pena de represálias?

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De um lado ou de outro, busca-se uma mobilização contra fantasmas inventados. Ou um pouco exagerados.

Mas sejamos como o grande Stanislaw e perdoemos os que exageram. É época de eleições, grandes questões, para não falar em grandes somas, estão em jogo, a moderação e o senso comum perdem para as paixões e, afinal, o "pessoal" é assim mesmo. Aconteça o que acontecer, eu estou saindo de férias.