Ex-vocalista do Live fará três shows no Brasil

Ed Kowalczyk, que já foi vocalista da banda americana Live, conhecida no Brasil por conta da música Pain Lies On The Riverside, inicia no fim do mês uma turnê no País com shows em São Paulo (HSBC Brasil, dia 30/06), Rio de Janeiro (Vivo Rio, dia 01/07) e Porto Alegre (Pepsi On Stage, dia 03/07).

De acordo com a assessoria de imprensa responsável pela divulgação do show no Brasil, o cantor promete apresentar um repertório inédito sem se esquecer dos sucessos da banda que emplacou diversos hits no mundo inteiro nos anos 90.

A última passagem do Live no Brasil foi em 2003, no Brasília Music Festival, evento que reuniu 60 mil pessoas. A banda já vendeu 20 de milhões de discos. O material composto e gravado pelo vocalista vai do pop sofisticado ao rock 'n' roll.