Ex-vocalista do Iron Maiden vem ao Brasil para encontrar fãs

Paul Di'Anno, vocalista do Iron Maiden no final dos anos 1970, participará da edição 2012 do maior encontro brasileiro de fãs da Donzela de Ferro, o Maiden Day.

Durante o evento, o cantor vai subir palco com a banda Children Of The Beast (Iron Maiden Cover Brasil). Também haverá venda de produtos especiais e raridades do grupo.

O Maiden Day acontece no dia 21 de abril, a partir das 18h, no Manifesto Bar, em São Paulo. Mais informações estão disponíveis no site do estabelecimento.

Serviço:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maiden Day 2012: Paul Di'Anno & Children Of The Beast

Quando: 21 de abril

Local: Manifesto Bar (Rua Iguatemi, 36, Itaim Bibi - São Paulo/SP)

Fone: (11) 3168-9595

Censura: 16 anos

Ingressos: Pista = R$ 50 / Camarote = R$120 camarote

À venda no Manifesto Bar

Vendas online em www.ingressorapido.com.br / www.ticketbrasil.com.br

Em breve venda de ingressos na Galeria do Rock (SP) - lojas Rockland (11) 3362-2606 e Animal Records (11) 3223-6277