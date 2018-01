Ex-secretário de Defesa Rumsfeld vai publicar autobiografia O ex-secretário norte-americano de Defesa Donald Rumsfeld, mentor da impopular guerra do Iraque, vai publicar suas memórias e doar a renda à caridade, disse a editora Penguin Group na segunda-feira. Rumsfeld, 75 anos, assumiu como secretário de Defesa em janeiro de 2001, com a posse de George W. Bush, e se demitiu em novembro de 2006, quando a situação no Iraque parecia fora de controle, com muitas baixas norte-americanas, o que provocou a derrota eleitoral do Partido Republicano na eleição parlamentar daquele mês. Em 2003, ao promover a invasão, Rumsfeld rejeitou proposta para enviar uma força maior, e rapidamente viu o Iraque ser tomado por disputas entre facções e ataques da Al Qaeda. Ele já havia sido o chefe do Pentágono entre 1975 e 77, no governo de Gerald Ford, o que faz dele o segundo secretário de Defesa a passar mais tempo no cargo. Ele também foi parlamentar por Illinois. A Penguin não marcou data para o lançamento do livro. (Reportagem de Michelle Nichols)