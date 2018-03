Ex-produtor dos Beatles é condenado por assassinato nos EUA

O excêntrico produtor musical Phil Spector foi condenado na segunda-feira pelo assassinato de uma atriz de Hollywood em 2003 e provavelmente passará o resto de sua vida na prisão.

Em seu segundo julgamento, realizado depois de um primeiro em 2007 terminar num impasse entre os jurados, um júri de Los Angeles considerou Spector, de 69 anos, culpado de homicídio em segundo grau.

O homem reverenciado por revolucionar a música pop nos anos 1960 com sua técnica de produção "Wall of Sound" (muralha de som) ouvirá sua sentença em 29 de maio e pode receber pena de entre 18 anos de prisão e prisão perpétua.

Lana Clarkson, de 20 anos, atriz em filmes B, morreu em 3 de fevereiro de 2003 com um tiro na boca disparado por uma arma pertencente a Spector, no saguão da residência dele nos arredores de Hollywood. Os dois tinham se conhecido horas antes numa boate local.

O advogado de defesa criminal Darren Kavinoky disse que Spector só terá direito à liberdade condicional depois de passar os primeiros 18 anos preso.

"Ele tem mais chances de ganhar a loteria do que de ser libertado algum dia", comentou Kavinoky, que não trabalhou no caso.

Spector, que no auge de sua fama trabalhou com os Beatles, além de Leonard Cohen, Cher e o grupo The Ronettes, negou ter matado Clarkson. Seus advogados disseram na segunda-feira que vão recorrer da condenação.

Spector não depôs em nenhum dos julgamentos, e, embora suas mãos tremessem quando o veredicto foi lido, ele demonstrou pouca emoção. Ele foi preso imediatamente após a leitura do veredicto.

"PROBLEMA COM A RAIVA"

Os promotores argumentaram que o disparo dado contra Clarkson faz parte de um padrão de uso irresponsável de armas e de violência que Spector manifestara anteriormente em relação a mulheres.

Após a leitura do veredicto, o promotor Alan Jackson disse a jornalistas que Spector "tem um problema com a raiva" e é uma pessoa que usa de violência para intimidar.

Os advogados de Spector alegaram que Lana Clarkson estava deprimida em função do fracasso de sua carreira e que cometeu suicídio.

Ela trabalhava como hostess na boate House of Blues, em Hollywood, quando conheceu o homem que produziu canções como "You've Lost That Lovin' Feelin'", sucesso dos Righteous Brothers. Clarkson atuou em filmes pouco conhecidos.

A família de Clarkson se disse "feliz pelo fato de o júri ter rejeitado a distorção e difamação de sua vida por parte da defesa".

"A justiça foi feita", disse a família em comunicado. "Spector terá que assumir responsabilidade por seus atos."

Os dois longos julgamentos apresentaram depoimentos de cinco mulheres e uma visita dos jurados ao falso castelo em que vivia o recluso Spector. Nenhum de seus antigos amigos do mundo da música pop depôs em seu favor.

O advogado de Spector, Doron Weinberg, criticou a decisão de permitir que várias mulheres depusessem sobre incidentes ocorrido há até 20 anos. Isso "deixou muito poucas chances de haver um julgamento justo", disse ele.

Spector teve infância problemática. Seu pai cometeu suicídio, sua irmã foi internada em instituições psiquiátricas, e ele próprio sofreu fases de depressão grave.

Pouco antes da morte de Clarkson, Spector disse ao jornalista britânico Mick Brown, em rara entrevista, que tem personalidade bipolar e "demônios que se digladiam dentro de mim".

Em 2006, ele casou-se com a atriz e modelo Rachelle Short, cerca de 30 anos mais jovem. Foi seu quarto casamento.