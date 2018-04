Ex pode ter que devolver dinheiro por livro sobre Mike Jagger

Jerry Hall, ex-mulher do cantor Mike Jagger, pode ter que devolver o dinheiro que recebeu como antecipação de sua autobiografia, porque o livro não contém detalhes "explosivos" sobre seu relacionamento com o líder do Rolling Stones.

Segundo o jornal The Sunday Times, a modelo de 52 anos recebeu 500 mil libras (US$ 754 mil) da editora Harper Collins, a metade do contrato estipulado para publicar o livro, qualificado, a princípio, como "explosivo".

Hall tinha dito que contaria a verdade sobre seus 24 anos de convivência com o músico britânico, de 65 anos.

Aparentemente, a editora considerou que a primeira minuta do livro não era o suficientemente atrativo, apesar de a modelo ter passado dois anos escrevendo suas memórias, indica o jornal.

Esperava-se que Hall contasse o lado bom e o ruim de seu relacionamento com Jagger, inclusive o "affair" deste com Carla Bruni, atual esposa do presidente francês, Nicolas Sarkozy.

Jerry Hall, que tem quatro filhos com o cantor britânico, recebeu 10 milhões de libras (US$ 15 milhões) da fortuna de Jagger, estimada em 200 milhões de libras (US$ 300 milhões), quando se separaram, em 1999.