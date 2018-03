Ex-piloto nazista acredita ter derrubado avião de Saint-Exupéry

Agência Estado e Associated Press,

Um ex-piloto da força aérea nazista acredita ter derrubado o avião pilotado por Antoine de Saint-Exupery, autor de O Pequeno Príncipe, mas não tem total certeza disso. A revelação de Horst Rippert, piloto da Luftwaffe durante a Segunda Guerra Mundial, aparece em um novo livro prestes a ser lançado. O Lockheed Lightning P-38 pilotado por Saint-Exupéry desapareceu em 31 de julho de 1944. No fim de semana, a revista Le Figaro publicou fragmentos do livro intitulado Saint-Exupéry, o último segredo. "Derrubei Exupéry", afirma Rippert, citado pela revista. "Mas não vi o piloto e foi impossível descobrir sua real identidade. Esperei, e ainda espero, que não tenha sido ele", prossegue. Saint-Exupéry tinha 44 anos quando desapareceu e ainda hoje, décadas depois de sua morte, continua sendo uma das personalidades mais admiradas na França e em outros países. Ele é mais conhecido por ser o autor de O Pequeno Príncipe, um conto que aborda basicamente o sentido da vida e do amor.