Ex-namorado de Halle Berry diz foi vítima na briga com noivo da atriz

Aubry divulgou fotos dele mesmo com o olho roxo e cortes no rosto, e declarou que ele foi vítima na briga no dia 22 de novembro com o noivo de Halle, o ator francês Olivier Martinez, na entrada da casa dela, em Los Angeles.

"Eu sofri vários ferimentos como resultado de um ataque, incluindo uma fratura na costela, diversos arranhões no rosto e muitos cortes que tiveram de ser suturados", Aubry disse nos documentos da Corte, alegando que Martinez havia ameaçado matá-lo no dia anterior.

"Tudo aconteceu tão rápido e de repente; eu não vi as ações do senhor Martinez vindo na minha direção e portanto não estava pronto e não pude me defender", escreveu Aubry.

Aubry, Martinez e a atriz vencedora de um Oscar pelo filme "Monster's Ball - Depois do Ódio" estão envolvidos em um imbróglio há meses pela guarda da filha de quatro anos de Halle, Nahla. Ela quer levar a filha que teve com Aubry para morar com ela e Martinez na França, porém um juiz de Los Angeles negou o pedido no início de novembro.

Aubry declarou em seu pedido de ordem de restrição na segunda-feira que Martinez disse para ele, "Você nos custa 3 milhões de dólares", enquanto o ator francês o surrava e chutava.

Aubry, um modelo canadense, foi preso na semana passada por agressão depois da primeira briga, e lhe foi exigido que ficasse longe de Halle, da criança e de Martinez.

Nenhum dos homens já foi acusado formalmente no caso.

(Reportagem de Jill Serjeant)