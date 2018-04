Ex-namorado de Anna Nicole Smith é inocentado no caso de sua morte

Um juiz de Los Angeles inocentou nesta quinta-feira, 6, o advogado Howard K. Stern, ex-namorado de Anna Nicole Smith, das acusações de conspiração para induzir a ex-coelhinha da Playboy à dependência química que causou sua morte.

A decisão do magistrado Robert Perry, da Corte Superior do condado de Los Angeles, saiu dois meses depois de o júri do caso ter declarado Stern e a ex-psiquiatra da modelo, Khristine Eroshevich, culpados por fornecer sedativos e drogas à Anna Nicole.

Apesar da sentença, Perry considerou que durante os meses de julgamento não ficou provado que Stern cometeu um crime para fornecer drogas de prescrição médica à ex-namorada.

O juiz estimou que Khristine atuou com falta de consideração a respeito da saúde da ex-coelhinha e só não anulou uma acusação que havia contra ela.

A psiquiatra foi condenada a pagar uma multa de US$ 100 por obter Vicodin utilizando nome falso e a um ano de liberdade condicional.

A terceira pessoa inocentada no processo, o médico pessoal de Anna Nicole, Sandeep Kapoor, já tinha sido absolvido pelo júri das seis acusações que pesavam contra ele em seu veredicto no mês de outubro.

Anna Nicole Smith morreu de overdose em fevereiro de 2007, aos 39 anos.

Durante as audiências do julgamento foi divulgado que a ex-modelo passou seus últimos dias em estado de semi-inconsciência, incapaz de andar e se alimentando através de uma mamadeira, antes de ser transferida para um hospital da Flórida, onde sua morte foi dada como acidental por abuso de sedativos.

O falecimento foi seguido por uma investigação que durante mais de três anos rastreou a origem das substâncias encontradas no corpo de Anna Nicole.

A morte de Smith foi o último capítulo de uma vida tumultuada, que incluiu um casamento com o milionário J. Howard Marshall, e suas batalhas legais em defesa da herança deixada pelo magnata do petróleo.