Ex-namorada de Mel Gibson diz que temeu por sua vida

"Pensei que ele fosse me matar", disse à revista People a modelo e cantora russa, sobre uma discussão na qual, afirmou, Gibson bateu nela enquanto ela estava com a filha bebê deles no colo.

Gibson e Grigorieva estão envolvidos em uma batalha acirrada pela guarda da filha.

Gibson se negou a ser entrevistado para a reportagem, disse a revista, mas nega o relato de Grigorieva.

Grigorieva, 40 anos, admite que fez gravações em áudio de telefonemas de Mel Gibson em que ele parece ameaçar sua ex-namorada, mas nega ter vazado as fitas para a imprensa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ela disse que Gibson frequentemente tinha acessos de ciúme e raiva, falava em suicídio e uma vez brandiu uma arma diante dela. Mas agora, disse a ex-namorada, "não estou com raiva dele".

A polícia de Los Angeles está investigando Grigorieva por possível extorsão e Gibson por suspeita de violência doméstica. Não foram formuladas acusações criminais.

Grigorieva e Mel Gibson, 54 anos, se separaram no início deste ano depois de terem uma filha, após o fim do casamento de 28 anos do astro de "Coração Valente".