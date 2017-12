Ex-mulher e tutor entram em acordo sobre funeral de Mickey Rooney

Rooney, que morreu no domingo aos 93 anos, será enterrado no Hollywood Forever Cemetery, em Los Angeles, o mesmo lugar de descanso das estrelas do cinema mudo Rudolph Valentino e Douglas Fairbanks, de acordo com a resolução aprovada pela juíza da Corte Superior de Los Angeles, Lesley Green, disse a advogada Vivian Thoreen.

O ator queria ser enterrado ao lado de seus colegas de Hollywood ou em um cemitério de veteranos, e não em um jazigo da família, disse o tutor do espólio de Rooney ao tribunal, Michael Augustine. Rooney serviu como um artista na Segunda Guerra Mundial.

Um juiz ordenou na terça-feira que os restos mortais de Rooney ficassem em um necrotério depois que Augustine alegou que a ex-mulher de Rooney, Janice, tentou removê-los.

Os advogados de Janice Rooney disseram que ela acreditava que Rooney queria ser enterrado em um túmulo que possuía em Westlake Village, na Califórnia, ao lado de sua mãe.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Rooney, que não vivia com a mulher desde 2012, deserdou ela e seus oito filhos no testamento. Ele deixou para trás uma propriedade de apenas 18.000 dólares a um enteado que havia sido seu principal cuidador.

A estrela dos filmes de "Andy Hardy" como um adolescente durante a Grande Depressão vai ser enterrado em um funeral privado, mas o enteado Christopher Aber não poderá participar da cerimônia, segundo o acordo.

Rooney processou Aber em 2011, alegando maus-tratos e má gestão de suas finanças. O ator se casou oito vezes, inclusive com a atriz Ava Gardner.

(Reportagem de Eric Kelsey)