Ex-mulher diz que Paul McCartney é 'pão-duro'

A modelo britânica Heather Mills atacou seu ex-marido, o cantor Paul McCartney, chamando-o de "pão-duro" em uma entrevista para a revista Hello!. "Este é um homem que é muito apegado a seu dinheiro. Ele não seria rico se não agisse assim. Mas quem precisa desse tipo de dinheiro?", disse. Estima-se que McCartney tenha uma fortuna acumulada em 825 milhões de libras (quase R$ 3 bilhões). "Quando eu saí de casa, disse a Paul: 'Não quero nem um centavo, o que quero é que você me proteja", contou Mills na entrevista. O ex-Beatle e a modelo se casaram em 2002 e têm uma filha, Beatrice, de 4 anos. No ano passado, eles anunciaram seu divórcio, mas as negociações sobre o processo continuam. Heather Mills disse à Hello! que se sente como um "vulcão em erupção". "Eu permaneci dormente por 18 meses, mas agora tive uma explosão dos meus sentimentos", contou. A entrevista é a mais recente de uma série de aparições em programas de rádio e de televisão, em que a modelo acusou a mídia de a estar levando "ao limite". "Quero ter a liberdade de poder contar minha história se tiver necessidade de me defender", afirmou. "Eu propus a Paul que se ele me protegesse do ódio inevitável que eu recebo por ser a mulher de um Beatle, eu nunca diria nada de depreciativo a respeito dele." BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.