Ex-mulher de Sarkozy vai casar este mês em NY, informa Versace A ex-mulher do presidente francês Nicolas Sarkozy, Cecília, vai casar no fim deste mês em Nova York e usará um vestido Versace, informou a grife na quarta-feira em Milão. A Versace confirmou assim os rumores de que ela casaria em breve com Richard Attias. Sarkozy casou com a modelo italiana Carla Bruni em 2 de fevereiro em uma cerimônia particular no Palácio do Eliseu, em Paris. Foi Cecília quem primeiro se separou de Sarkozy, em 2005, para ficar com Attias, que trabalha como organizador de eventos especiais. Cecília chegou a retomar o casamento com Sarkozy em janeiro de 2006, mas não participou de sua campanha presidencial no início de 2007. A separação oficial do casal foi anunciada em 18 de outubro. "Encontrei alguém, me apaixonei e parti", ela disse no ano passado a um jornal local. Agora o casal "decidiu usar Versace na feliz ocasião de seu casamento, que será realizado em Nova York no fim deste mês", disse o comunicado da Versace. A grife de alta costura, dirigida por Donatella Versace, é a favorita das estrelas de Hollywood para vestidos usados em festas como a da entrega do Oscar. A grife deixou de lado os modelos cheios de brilho e adotou um estilo mais discreto e elegante. A modelo e atriz Elizabeth Hurley escolheu um vestido Versace para seu casamento com o empresário indiano Arun Nayar, um ano atrás. (Reportagem de Jo Winterbottom)