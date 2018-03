Ex-mulher de Paul McCartney é processada por cabeleireiro

David Miramontes, que é conhecido como David Paul, alega no processo aberto na Corte Superior de Los Angeles na terça-feira que trabalhou para Mills de 2005 até 2008, mas que pediu demissão porque ela não o pagava. Segundo ele, Mills não tinha dinheiro até que o divórcio do ex-Beatle foi finalizado.

Mills e McCartney terminaram o casamento em 2008 e em dezembro daquele ano Mills começou a evitar Miramontes. A conta de 80.000 dólares ainda não foi paga. Miramontes cobra 5.000 por corte de cabelo fora de seu salão, segundo a ação judicial. Além de receber o que lhe é devido, Miramontes quer que Mills pague os custos do tribunal e os honorários de seu advogado.

Nem Mills, que mora na Grã-Bretanha e em Nova York, nem seu agente puderam ser contatados até terça-feira.

Mills e McCartney casaram-se em 2002 em uma cerimônia deslumbrante na Irlanda, mas quatro anos depois estavam separados, alegando intrusão em suas vidas privadas.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No amargo acordo de divórcio Mills ficou com 24,3 milhões de libras (38 milhões de dólares).

A ex-modelo de 43 anos se apresentou no programa "Dancing With the Stars" em 2007, apesar de ter a perna esquerda amputada abaixo do joelho depois de um acidente de carro em 1993.

McCartney casou-se novamente no início deste mês com a herdeira norte-americana Nancy Shevell em Londres.

(Reportagem de Jonathan Stempel e Bob Tourtellotte)