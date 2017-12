Ex-mulher de McCartney quer refazer vida nos EUA, diz jornal A ex-modelo britânica Heather Mills quer abandonar seu país para refazer a vida nos Estados Unidos após o rompimento com o ex-beatle Paul McCartney, segundo a edição deste domingo do jornal "News of the World". De acordo com o jornal sensacionalista, que cita fontes ligadas à ex-modelo, Heather, de 38 anos, sente-se atraída pelos Estados Unidos porque recebeu várias ofertas de trabalho de meios de comunicação americanos. No entanto, McCartney, de 64 anos, quer que Heather permaneça no Reino Unido até a conclusão do divórcio do casal, que poderia custar uma fortuna ao popular músico. McCartney tem uma filha com Heather, Beatrice, de 2 anos. Uma fonte próxima à ex-modelo confirmou que Heather vai começar uma vida nova nos EUA assim que a questão do divórcio terminar. Paul McCartney e Heather Mills anunciaram em maio o fim de seu casamento após quatro anos de uma tumultuada relação. A inquieta personalidade de Heather, 26 anos mais jovem que o cantor, frente à personalidade tranqüila do músico, foi aparentemente uma das causas que desencadearam o conflito sentimental.