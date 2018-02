Ex-mulher de McCartney pode ser processada por advogados

A ex-esposa do cantor britânico Paul McCartney, a modelo e ativista Heather Mills, enfrenta agora um processo multimilionário por não ter pagado os honorários de seus advogados de defesa durante o processo de divórcio com o ex-Beatle. O escritório de advocacia Mishcon de Reya ameaçou processar Heather na Suprema Corte de Londres por não ter recebido os US$ 4 milhões equivalentes aos honorários dos advogados. O escritório de advocacia, que já representou a princesa Diana quando esta se divorciou do príncipe Charles, fez um acordo com a modelo de que só iria receber o pagamento depois que o processo de divórcio com o músico acabasse. Agora Mishcon de Reya contatou Heather para adverti-la que ela dispõe de apenas alguns dias para pagar a dívida ou irá enfrentar um processo na Justiça. Os porta-vozes de Heather se negaram a comentar sobre o assunto. Heather espera ficar com pelo menos US$ 100 milhões dos US$ 1,7 bilhão da fortuna de Paul McCarteney.