Ex-mulher de Heath Ledger quebra silência sobre morte

LOS ANGELES - A atriz Michelle Williams, ex-mulher de Heath Ledger, falecido recentemente, falou pela primeira vez nesta sexta-feira, 1º, sobre a morte do ator, e afirmou que está com o coração partido. <br><br> "Por favor respeitem nossa necessidade de chorar em paz. Meu coração está partido", disse a intérprete, de 27 anos, em comunicado. <br><br> Os dois atores se conheceram em 2005, durante as filmagens de 'O Segredo de Brokeback Mountain', pelo qual Ledger obteve uma indicação ao Oscar de Melhor Ator. <br><br> O casal teve uma filha, Matilda, atualmente com 2 anos, mas decidiu terminar seu relacionamento em setembro. <br><br> Ledger, de 28 anos, foi encontrado morto em seu apartamento de Nova York no dia 22 de janeiro. A causa de sua morte está ainda sendo investigada. <br><br> "Sou a mãe da menina mais preciosa, com melhor espírito e com o coração mais mole. Ela é a imagem viva de seu pai", assinalou Williams. <br><br> "Tudo a que posso me apegar é sua presença (de Ledger) em seu interior (de Matilda). Sua família e eu olhamos Matilda enquanto sussurra às árvores, abraça os animais e continua dando seus passos... Sabemos que ele ainda está conosco", acrescentou. <br><br> "Ela crescerá junto às melhores lembranças dele", concluiu o comunicado de Williams, em referência à sua pequena filha.