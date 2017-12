Ex-modelo Katoucha morreu afogada, sem sinais de violência A ex-top model Katoucha, cujo corpo foi encontrado no rio Sena nesta semana, morreu afogada e não havia sinais de que ela tenha sofrido qualquer tipo de violência, disse a polícia nesta sexta-feira. De acordo com uma fonte próxima à investigação, a polícia acredita que ela morreu acidentalmente. "Ela caiu na água e foi direto para o fundo", disse a fonte. Katoucha, de 47 anos e original da Guiné, desapareceu em 31 de janeiro, após voltar de uma festa para o barco onde vivia, atracado perto do centro da cidade. A bolsa da modelo foi encontrada diante da porta do barco semanas antes de seu corpo ter sido visto no rio, perto da periferia de Paris. Ela foi uma das primeiras modelos africanas a se tornar uma estrela global das passarelas na década de 1980 e trabalhou para estilistas incluindo Yves Saint-Laurent e Christian Lacroix. Katoucha Niane fazia campanha contra a mutilação genital, um procedimento pelo qual passou aos nove anos de idade. Uma fonte policial disse que novos exames serão realizados em busca de sinais de álcool e drogas. (Texto de Crispian Balmer)