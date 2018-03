Ex-Menudo diz que grupo volta em 2010 com novo CD Charlie Massó, integrante da formação original do banda portorriquenho Menudo - sucesso na década de 80 - diz que o grupo estará de volta em fevereiro de 2010. Nos planos, há uma turnê internacional que começaria por Porto Rico e passaria pelas principais capitais brasileiras. A volta do Menudo também resultaria em um disco ao vivo, com duas canções inéditas de estúdio.