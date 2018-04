Ex-líder do 'Mamas and the Papas' é acusado de incesto Mackenzie Phillips, filha de John Phillips, ex-líder do grupo pop Mamas and the Papas, morto em 2001, disse ter sido violentada pelo pai quando era adolescente e que os abusos frequentes acabaram se tornando, como ela chamou, "consensuais". Mackenzie escreveu em seu livro "High on Arrival", que ela teve relações com seu pai na noite antes do seu casamento, em 1979, quando tinha 19 anos, segundo a revista "People".